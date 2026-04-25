Nel quartiere Bovisa, un nuovo spazio chiamato Superstudio Village ospita l’evento SuperPlayground, parte del Fuorisalone. Sono state allestite 33 installazioni all’interno di ex capannoni industriali, realizzate da giovani designer, studi emergenti e collettivi creativi. Tra le opere si trovano passeggiate tra mongolfiere e un soffitto decorato con fiori. L’evento si svolge in via Negrotto 59 e rappresenta un’occasione per esplorare nuove espressioni artistiche.

di Marianna Vazzana Giovani designer, studi emergenti e collettivi sono protagonisti di SuperPlayground, il Fuorisalone nel nuovissimo Superstudio Village di via Negrotto 59 in zona Bovisa, creatura di Superstudio Events. Il design ospitato nell’ex Trafileria Lombarda, della quale è stato mantenuto l’impianto architettonico originario, si cala nella rigenerazione di un quartiere ex fucina di attività industriali che ha iniziato la sua metamorfosi oltre 30 anni fa, con l’arrivo del passante ferroviario e del Politecnico. Il Village, di circa 8mila metri quadri, si sviluppa in ambienti modulari e interconnessi con altezze fino a 15 metri....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Passeggiate tra mongolfiere e un soffitto fiorito. Le 33 installazioni negli ex capannoni industriali

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