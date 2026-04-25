Fastweb ha annunciato la sua collaborazione con il team italiano Luna Rossa, diventando Official Sponsor e Technical Partner. La partnership riguarda la partecipazione alla 38esima edizione dell’America’s Cup, che si terrà a Napoli nel 2027. Questa competizione velica, considerata tra le più importanti al mondo, si svolgerà per la prima volta in Italia in quasi 177 anni di storia.

MILANO – Fastweb è Official Sponsor e Technical Partner del team italiano Luna Rossa in vista della 38esima edizione di America’s Cup, la più prestigiosa competizione velica al mondo che – per la prima volta nei suoi 176 anni di storia – si disputerà in Italia, a Napoli, nel 2027. In qualità di Technical Sponsor, Fastweb realizzerà una copertura 5G dedicata nell’area del Golfo di Cagliari e in quella del Golfo di Napoli utilizzando la tecnologia 5G “slicing”, una delle caratteristiche principali del 5G Standalone (5G SA), che consente di fornire copertura e prestazioni personalizzate, adattandosi con efficacia a contesti operativi articolati. Il capoluogo sardo, infatti, ospita il quartier generale del team ed è sede della prima regata preliminare, mentre Napoli sarà la venue ufficiale della 38^ America’s Cup.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Partnership tra Fastweb e Luna Rossa

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