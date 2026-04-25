Paola Caruso perde la testa al Grande Fratello Vip gravi insulti e minacce ai concorrenti | Ti sfondo

Durante la permanenza al Grande Fratello Vip, la concorrente ha avuto un acceso momento in camera da letto, durante il quale ha rivolto insulti e minacce ai suoi compagni di squadra. In particolare, ha pronunciato frasi molto dure, tra cui alcune con toni minacciosi. L’episodio ha suscitato attenzione tra gli altri partecipanti e ha portato a una discussione all’interno della casa. La produzione non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

Paola Caruso, per un semplice scherzo, ha perso il controllo al Grande Fratello Vip. La concorrente, in un lungo sfogo in camera da letto, ha usato parole irripetibili contro i suoi compagni. Il video degli insulti e delle minacce.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Grande Fratello Vip, Paola Caruso perde la testa: “Infami, viscidi e bast*rdi”, con chi ce l’haIl Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. Leggi anche: Rissa tra Paola Caruso e Antonella Elia al GF Vip: “Viscida e schifosa”, “Ti do un ceffone” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Paola Caruso, furia contro Antonella Elia: Psicopatica, animale!; Grande Fratello Vip, la diretta: Antonella Elia contro Paola Caruso, Raimondo Todaro è conteso; GF Vip nel caos: Paola Caruso insulta Antonella Elia e minaccia di andarsene; Grande Fratello VIP: Alessandra Mussolini tra Raul Dumitras, Lucia Ilardo e Renato Biancardi Video. Paola Caruso perde la testa al Grande Fratello Vip, gravi insulti e minacce ai concorrenti: Ti sfondoPaola Caruso, per un semplice scherzo, ha perso il controllo al Grande Fratello Vip. La concorrente, in un lungo sfogo in camera da letto, ha usato parole irripetibili contro i suoi compagni. Il video ... fanpage.it Grande Fratello Vip, Paola Caruso perde la testa: Infami, viscidi e bast*rdi, con chi ce l’haIl Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. La diretta di ieri 24 aprile ha visto Paola Caruso rientrare nella casa ... ilsipontino.net «La queen is back, adesso passerete l'inferno». Paola Caruso è rientrata nella casa, lasciando di stucco tutti quelli che pensavano fosse ormai fuori dai giochi. Dopo due giorni trascorsi isolata dagli altri concorrenti, la Caruso ha fatto il suo ritorno senza filtri, la - facebook.com facebook