Il 27 aprile a Padova si svolgerà l'Horse Green Day, un evento dedicato al progetto Italia con il Cavallo. L'iniziativa si propone di rigenerare le aree rurali attraverso un modello di turismo sostenibile basato sull'uso del cavallo. Durante la giornata saranno presentate le linee guida del progetto e le attività previste per promuovere le zone meno urbanizzate.

? Cosa sapere Il 27 aprile a Padova l'Horse Green Day presenta il progetto Italia con il Cavallo.. L'iniziativa mira a rigenerare le aree rurali tramite un modello di turismo sostenibile.. Il 27 aprile, presso il Palazzo della Ragione di Padova, l’Horse Green Day 2026 darà il via a un confronto strategico sul turismo rurale e lo sviluppo economico territoriale attraverso il progetto Italia con il Cavallo. L’appuntamento, che inizierà alle ore 11:00, non si svolgerà in una sede qualunque: il Salone del Palazzo della Ragione ospiterà i lavori sotto lo sguardo del Cavallo Ligneo. Questa scultura monumentale del 1466, alta circa 5,75 metri e nata originariamente per le giostre cavalleresche, funge da ponte simbolico tra la storia del territorio e la nuova visione equestre che si vuole promuovere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, il progetto che rilancia le aree rurali con il cavallo

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