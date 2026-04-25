Oroscopo Gemelli maggio 2026 | il primo mese con Urano nel segno

A maggio 2026, i Gemelli affrontano il primo mese con Urano nel loro segno, dopo oltre settant'anni di assenza. Il pianeta dei cambiamenti improvvisi è entrato in Gemelli la domenica precedente, segnando l'inizio di una nuova fase per il segno. Questo mese rappresenta la prima vera prova di questa presenza, che potrebbe portare sviluppi inaspettati e trasformazioni significative.

L'oroscopo Gemelli di maggio 2026 è il primo mese del segno con Urano in casa: il pianeta dei cambiamenti improvvisi è entrato in Gemelli domenica scorsa, dopo oltre settant'anni di assenza, e maggio è la prima vera prova di questa nuova stagione. A breve si aggiungono Mercurio il 17, il Sole il 21 e una congiunzione Sole-Urano il 22 che vale come spartiacque del mese. Il 31 maggio chiude tutto la Luna Blu in Sagittario, sull'asse delle tue relazioni. Firma: Artemide – Aggiornato il 25 aprile 2026 Il crescendo di maggio per i Gemelli 17 maggio – Mercurio entra in Gemelli e ti restituisce la velocità mentale che ti somiglia. 21 maggio – Il Sole entra nel tuo segno: si apre la tua stagione, e con lei i compleanni del segno.🔗 Leggi su Feedpress.me

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