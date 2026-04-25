Oroscopo domenica 26 aprile 2026 di Ginny | Urano entra nel segno dei Gemelli

Domenica 26 aprile 2026, Urano entra nel segno dei Gemelli, annunciando cambiamenti improvvisi e rotture di abitudini consolidate. Questa transizione astrologica potrebbe portare a situazioni inaspettate e a decisioni rapide. I nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero sentirsi coinvolti in eventi che stravolgono la loro routine. La giornata si caratterizza per un’atmosfera di novità e di trasformazione.

Nell’oroscopo di domenica 26 aprile 2026 Urano entra nel segno dei Gemelli portando svolte inattese e rotture di schemi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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