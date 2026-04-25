Oro della Valnerina | il segreto del Caciottone Igp tra vette e tradizioni

Il Caciottone Igp, formaggio tradizionale della Valnerina, viene prodotto tra Norcia e i Monti Sibillini dalla cooperativa Grifo Latte. La produzione si svolge in questa zona caratterizzata da un paesaggio che alterna vette e vallate, mantenendo vive le tecniche tradizionali. Il formaggio ha ottenuto il riconoscimento Igp, che garantisce la provenienza e le caratteristiche specifiche del prodotto.

? Cosa sapere Il Caciottone Igp viene prodotto tra Norcia e i Monti Sibillini dalla cooperativa Grifo Latte.. La tradizione casearia umbra punta sulla valorizzazione di prodotti locali come il Pecorino di Norcia.. Nel cuore della Valnerina, tra le vette dei Monti Sibillini che si specchiano nei comuni di Norcia, Cascia, Monteleone di Spoleto, Preci e Poggiodomo, il Caciottone Igp custodisce il segreto di una tradizione casearia che punta tutto sulla qualità assoluta piuttosto che sulla quantità. Immaginate di sedervi a tavola con un pezzo di storia che profuma di montagna. Non parliamo di un semplice alimento, ma di un prodotto nato dal lavoro instancabile delle greggi che pascolano su questi terreni, trasformato in un tesoro gastronomico senza conservanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oro della Valnerina: il segreto del Caciottone Igp tra vette e tradizioni Notizie correlate Nozze di cotone: il segreto del 2° anno tra simboli e tradizioniLe coppie che raggiungono il secondo anno di matrimonio celebrano le nozze di cotone, un traguardo caratterizzato da simboli di flessibilità e... L’oro nero del Tirreno: parte da Napoli il percorso della Cozza Campana verso l’IgpIl mare come radice economica e culturale: dalla penisola campana prende forma un racconto che intreccia lavoro, tradizione e visione.