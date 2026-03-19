L’oro nero del Tirreno | parte da Napoli il percorso della Cozza Campana verso l’Igp

Da Napoli parte il percorso della Cozza Campana verso il riconoscimento Igp, con l’obiettivo di tutelare un prodotto simbolo della tradizione locale. Il mare rappresenta un elemento centrale per l’economia e la cultura della penisola campana, dove si intrecciano attività di pesca e pratiche antiche. La nascita di questa iniziativa evidenzia l’impegno di operatori e istituzioni nel valorizzare il patrimonio gastronomico regionale.

Il mare come radice economica e culturale: dalla penisola campana prende forma un racconto che intreccia lavoro, tradizione e visione. Il 18 marzo, nella Sala Ferdinando del Grand Hotel Parker’s di Napoli, si è svolto il convegno “L’Oro Nero del Tirreno: percorsi e prospettive per la Cozza IGP Campana”, promosso dal GAL Parthenope e dall’ Associazione per la valorizzazione della Cozza del Mar Tirreno – Campania, con la partecipazione di istituzioni, mondo scientifico e filiera produttiva. L’incontro ha delineato scenari, strumenti e prospettive per il riconoscimento IGP e per lo sviluppo competitivo del comparto, restituendo alla mitilicoltura campana il ruolo di protagonista nella costruzione di valore territoriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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