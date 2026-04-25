Opsa corre con 130 persone alla Padova marathon | la sfida solidale per rafforzare il poliambulatorio

Domani, domenica 26 aprile, alla maratona di Padova si terrà una corsa con 130 partecipanti che indosseranno i colori dell’Opera della Provvidenza Sant’Antonio. Tra chi correrà, chi camminerà e chi farà il tifo, l’evento ha un obiettivo benefico: contribuire al potenziamento di un poliambulatorio. La manifestazione coinvolge diverse persone, tutte unite dalla volontà di sostenere questa iniziativa solidale.

C’è chi correrà, chi camminerà, chi farà il tifo lungo il percorso. Ma domani, domenica 26 aprile, alla Padova marathon, saranno in 130 a indossare i colori dell’Opera della provvidenza Sant’Antonio per un obiettivo che va ben oltre il traguardo sportivo: sostenere il potenziamento del.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate the style outlets corre con humana alla wizz air milano marathon 2026Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets correranno con Humana People to People Italia alla Wizz Air Milano Marathon, in programma il 12 aprile... Padova Marathon: l’élite mondiale sfida il cronometro in VenetoLa domenica 26 aprile le strade di Padova si trasformeranno nel palcoscenico di un confronto atletico di altissimo profilo, con la maratona e la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Opsa corre con 130 persone alla Padova marathon: la sfida solidale per rafforzare il poliambulatorio; 130 volontari in corsa per la salute degli Ospiti dell’OPSA; Maratona di Padova, 130 cuori in corsa con OPSA: sport e solidarietà insieme. Maratona di Padova, 130 cuori in corsa con OPSA: sport e solidarietà insiemeRUBANO (PD) – Tra runner e camminatori, sono 130 le persone che domenica 26 aprile, alla Maratona di Padova, rappresenteranno la squadra il bene che corre dell’OPSA (dal payoff della struttura il b ... nordest24.it 130 volontari in corsa per la salute degli Ospiti dell’OPSARubano (PD), 23 aprile 2026 – Sono 130 i runner e camminatori che domenica 26 aprile scenderanno in campo per l’OPSA alla Maratona di Padova, indossando la t-shirt tecnica bianca e rossa della squadra ... difesapopolo.it MARATONA DI PADOVA: 130 PERSONE NELLA SQUADRA “IL BENE CHE CORRE” DELL’OPERA DELLA PROVVIDENZA Tra runner e camminatori, sono 130 le persone che domenica 26 aprile, alla Maratona di Padova, rappresenteranno la squadra “il be - facebook.com facebook