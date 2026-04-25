Omicidi 1992 la sentenza Rese note le motivazioni | Ammazzate e i soldi arrivano con la betoniera

Sono state rese note le motivazioni della sentenza relativa al secondo processo in Appello riguardante un caso di omicidio avvenuto nel 1992. Secondo quanto scritto nelle motivazioni, il movente del delitto sarebbe stato legato alla volontà di ottenere denaro, con una frase che fa riferimento a un pagamento che sarebbe arrivato attraverso una betoniera. La sentenza chiude così un lungo iter giudiziario iniziato oltre trenta anni fa.

Sono state depositate le motivazioni della sentenza del secondo processo celebrato in Appello per i quattro uomini accusati degli omicidi di ‘ndrangheta del 1992: l’uccisione del 33enne Nicola Vasapollo a Pieve (21 settembre 1992) e del 35enne Giuseppe Ruggiero a Brescello (22 ottobre 1992), entrambi ai domiciliari e freddati nelle loro case. Nell’ottobre 2025 erano stati decisi gli ergastoli per il boss di Cutro Nicolino Grande Aracri, 67 anni, al 41 bis; per Angelo Greco, 60 anni, detenuto per altra causa e per Antonio Ciampà, 68 anni, di Cutro, a piede libero. I giudici hanno deciso 18 anni per il 60enne Antonio Lerose, residente a Carpi (Modena), a piede libero, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidi 1992, la sentenza. Rese note le motivazioni: "Ammazzate e i soldi arrivano con la betoniera" Notizie correlate Omicidio Vassallo, rese note le motivazioni della Cassazione su Cagnazzo: "Mancanza di prove"Gli ermellini bocciano per la seconda volta il Riesame di Salerno e dispongono un terzo giudizio. Genoa, la risposta dopo l’episodio Vergara-Cornet: «Il club accoglie con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dal CAN»Salah Liverpool, aria d’addio? Sirene dall’Arabia Saudita: c’è un club disposto a fare follie! Mateta, niente operazione al ginocchio: c’è l’annuncio...