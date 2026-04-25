Ogni 25 aprile, la memoria storica italiana si riaccende in modo acceso, ma invece di favorire una riflessione condivisa, la discussione si trasforma spesso in una battaglia di appartenenza. La difficoltà nel metabolizzare gli eventi passati si traduce in un coinvolgimento emotivo che rende difficile una narrazione unitaria. Questa dinamica evidenzia come la memoria collettiva, anziché unire, spesso si trasformi in un terreno di contestazione.

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© Ilgiornaleditalia.it - Ogni 25 si riapre una ferita, invece di sanarla, il problema della memoria italiana: storia divenuta appartenenza militante

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