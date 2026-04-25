A Firenze, la targa dedicata a Norma Cossetto, vittima delle foibe, è stata nuovamente danneggiata. La scritta sulla targa è stata vandalizzata, rendendo difficile leggere l’intitolazione dello spazio verde pubblico. Si tratta del secondo episodio di danneggiamento in pochi mesi, secondo quanto riferito dalle autorità locali. La targa, che ricorda la giovane, è stata coperta con scritte e segni di danneggiamento.

A Firenze è stata nuovamente vandalizzata la targa che indica lo spazio verde pubblico intitolato alla giovane Norma Cossetto, vittima delle foibe. Per un atto vandalico avvenuto nelle scorse ore, proprio in coincidenza del 25 aprile. Non è la prima volta che la targa dedicata alla giovane viene presa di mira: nel corso degli ultimi anni, è stata spesso volte distrutta e vandalizzata, con il Comune di Firenze che si è trovato più volte costretto a sostituirla. L'ultimo episodio è avvenuto nelle scorse ore, per l’appunto: il supporto su cui poggia la targa che indica il giardino intitolato a Cossetto è stato divelto. E sopra la targa, sull'erba, è stato trovato un foglio con scritto “ Infoibata godo ”, che non sembra lasciare dubbi sul fatto che si tratti di un'azione consapevole e di chiaro stampo ideologico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Norma Cossetto, vandalizzata di nuovo la targa. "Violentata la sua memoria"

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