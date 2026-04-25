Nordio alla Camera | Parlare di modeste mazzette non è una bestemmia si parla di tenuità persino della droga - VIDEO

Durante la sessione di question time alla Camera, il ministro della Giustizia ha commentato alcune affermazioni riguardanti le tangenti, sostenendo che parlare di modestissime somme non costituisce un reato grave e che, addirittura, si può discutere della lieve entità della droga. Le sue parole hanno suscitato reazioni tra i presenti, mentre il ministro ha mantenuto un tono deciso nel ribadire la sua posizione.

Nel question time alla Camera, il ministro della Giustizia Carlo Nordio rivendica senza esitazioni l’espressione “modestissime mazzette”, utilizzata nel suo ultimo libro per criticare l’impiego dei trojan nelle indagini sulla corruzione “Se si parla di tenuità o di modesta quantità persino de.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nordio alla Camera: "Parlare di modeste mazzette non è una bestemmia, si parla di tenuità persino della droga" - VIDEO Notizie correlate Nordio: “No a reintroduzione reato di abuso di ufficio. Parlare di modeste mazzette non è bestemmia”(Adnkronos) – "La risposta sull'introduzione del reato di abuso di ufficio è nettamente negativa". Nordio su abuso d'ufficio: Non è una bestemmia parlare di modestia delle cosiddette mazzette – Il video(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 "Il concetto di tenuità o di modestia è inserito nel nostro ordinamento giuridico: si parla di tenuità del fatto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nordio alla Camera, dall'abuso d'ufficio alle mazzette modeste: cosa ha detto il ministro; Nordio alla Camera: no alla reintroduzione dell’abuso d’ufficio, più tutele per i cellulari; Nordio: Non torni l’abuso d’ufficio, non è una bestemmia parlare di mazzette della corruzione; Nordio e la teoria della modesta mazzetta: Non è una bestemmia, anche per la droga c'è la modesta quantità. Incredibile Nordio: Non è una bestemmia parlare di modestia anche per le 'cosiddette mazzette'Le mazzette - se tenui - vanno bene. La risposta sull’introduzione del reato di abuso di ufficio è nettamente negativa. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio ... globalist.it Nordio: No alla reintroduzione del reato di abuso d'ufficio. Non è una bestemmia parlare di modeste mazzetteDurante il question time alla Camera il ministro della Giustizia ha ribadito la risposta negativa alle indicazioni arrivate con la direttiva anti-corruzione Ue: L'arsenale repressivo e preventivo del ... today.it #DeSciglio torna a parlare della #Juventus Queste le dichiarazioni dell’ex terzino bianconero a Sky Sport in vista del big match con il Milan L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook Tutto questo parlare di “Promessi sposi” mi ha fatto ricordare quando lo studiammo voracemente, per lunghi tratti a memoria, costretti dall’indomabile passione di una professoressa straordinaria, Maria Pia Barattini. L’addio monti, la fuga di Renzo, la madre di x.com