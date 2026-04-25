Articolo. Le donne bergamasche, da Emma Coggiola ad Angelica «Cocca» Casile, hanno costruito le condizioni della lotta spesso senza riconoscimento C’è un’immagine che nel tempo si è imposta su tutte quando si parla di donne nella Resistenza: la staffetta. Una figura in movimento, giovane, capace di attraversare posti di blocco con una borsa o una bicicletta, diventata quasi un’icona. Ma se ci fermiamo lì, perdiamo gran parte della storia. Il contributo delle donne alla Resistenza è stato molto di più e molto altro. Non si tratta di ridimensionare il ruolo delle staffette, tutt’altro che marginale, ma di allargare lo sguardo. Restituire complessità, riconoscendo che senza le donne la Resistenza non avrebbe retto: non come presenza di supporto, ma come struttura portante.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Non “solo” staffette, le donne che hanno costruito la Resistenza a Bergamo

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