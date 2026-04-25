Non è ancora finita | la Reggiana si prende un punto col Palermo e continua a sognare la salvezza

La partita tra Reggiana e Palermo si è conclusa con un pareggio, permettendo alla squadra di casa di ottenere un punto. La gara si è svolta in una giornata di aprile, con l’attenzione rivolta soprattutto alla corsa alla salvezza. La Reggiana ha mantenuto la sua posizione in classifica, continuando a sperare in una possibilità di rimanere nella categoria. La giornata di oggi si è aperta con molte aspettative, che sono state in parte confermate dal risultato finale.

Reggio Emilia, 25 aprile 2026 – Stava per essere una giornata memorabile, ma il fuorigioco si è messo di traverso. La Reggiana lotta e gioca una buona gara contro il fortissimo Palermo, e si prende un punto che mantiene viva la speranza salvezza. Ora la classifica in fondo è questa: Spezia a 33, poi Bari, Reggiana e Pescara con 34. Poi Empoli a 37, Entella a 39 e tre squadre a 40 (Sampdoria, Padova, Sudtirol). I gol: la sblocca Lambourde col mancino dopo uno spunto costruito da Bonetti e Portanova. Pochi minuti dopo Pierozzi la crossa per Palumbo che segna al volo e fa 1-1. In mezzo anche Gondo che ha sbagliato un gol a tu per tu, e Pohjanpalo che ha preso un palo Nel finale annullato, come raccontato in apertura, un gol al 90’ a Rover (ammonito, sarà squalificato per Modena, come Papetti), che aveva fatto letteralmente esplodere tutti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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