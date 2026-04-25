? Cosa sapere Noah Cyrus, Billy Ray e Braison Cyrus si esibiscono insieme allo Stagecoach di Indio.. La performance del brano On Our Way Along supporta il nuovo album The Hill.. Il 24 aprile 2026, il palcoscenico dello Stagecoach a Indio, in California, ha Noah Cyrus celebrare i legami familiari durante la sua esibizione, portando sul palco Billy Ray Cyrus e Braison Cyrus per un momento musicale imprevisto. La serata dedicata alla cantante si è conclusa con una sorpresa che ha coinvolto il nucleo familiare: la performance del brano On Our Way Along, eseguito insieme al padre e al fratello. Billy Ray, che ha compiuto 64 anni, ha espresso grande emozione subito dopo l’intervento sul palco, definendo quella giornata come un momento indimenticabile e di particolare valore sentimentale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Noah Cyrus sul palco: emozione pura con padre e fratello a Indio

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