No alla demolizione dell’ex Fim

È prevista per maggio una conferenza di servizi che riguarderà la bonifica dell’ex Fim, anche se la data precisa non è ancora stata stabilita. La questione riguarda la possibilità di demolire l’edificio, ma al momento non ci sono decisioni definitive in merito. La discussione si concentra sulle procedure di bonifica dell’area e sulla gestione del sito, senza ulteriori dettagli sulla posizione di eventuali parti coinvolte.

La conferenza di servizi sulla bonifica della Cattedrale dell’ex Fim si terrà presumibilmente a maggio (la data non sembra sia stata ancora fissata). Il coordinamento delle associazioni per la Fim, tuttavia, non intende farsi trovare impreparato ed ha presentato una relazione tecnica, formalmente avallata dai comitati tecnici e scientifici delle associazioni firmatarie, con osservazioni relative al report dell’Università di Bologna, per tornare a ripetere quanto sostengono da sempre: "Non è ammissibile pensare a una sua demolizione". Una relazione nella quale vengono avanzate specifiche richieste: "Avviare la sperimentazione per la bonifica...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "No alla demolizione dell’ex Fim" Taking Down a Legacy: Demolishing IBM’s Former Endicott Complex Notizie correlate "Ex Fim e il grande inganno dell’inquinamento"Tutto si può dire del coordinamento per l’ex Fim, tranne non sia disposto a fare di tutto per difendere la Cattedrale, per vederci chiaro su... Leggi anche: Rinnovo Rsu e Rls alla Cobo Sud di Chieti Scalo: vince la Fim Cisl Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: No alla demolizione dell’ex Fim; La demolizione di Silvia Salis, la dipendenza tecnologica dagli Usa, l'innovazione secondo Palantir, il no alle leggi sulla propaganda gay, l'impresa di D'Annunzio al cinema; Fight Club, Murdoch e il caso Fox dietro il film di Fincher. Ex Fim, la strada della demolizioneL’università degli studi di Bologna ha consegnato al Comune il report dell’incarico di consulenza sulla Cattedrale dell’ex Fim di cui si parlerà nella Conferenza di servizi del 10 marzo. Ai docenti ... ilrestodelcarlino.it La società ha raggiunto l’accordo con Fiom, Fim e Uilm che interessa il perimetro di 658 lavoratori. Gli ammortizzatori saranno utilizzati per un massimo di 8 giorni al mese, con l’integrazione concordata la retribuzione arriverà al 95% - facebook.com facebook A Lanciano, nel corso del Consiglio Generale Fim Cisl Abruzzo Molise , il Segretario Generale #Cisl Abruzzo Molise Giovanni Notaro ha lanciato un messaggio chiaro e forte sulla necessità di rimettere al centro il #lavoro e il futuro dello sviluppo industriale d x.com