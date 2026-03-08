Juventus Nico Gonzalez fa doppietta e fa volare l’Atletico

Nico González ha segnato due gol decisivi durante la partita tra Atlético Madrid e Real Sociedad, portando i Colchoneros alla vittoria per 3-2. L’attaccante argentino ha realizzato una doppietta che ha influenzato l’esito della gara, giocata al Civitas Metropolitano. La partita si è svolta in un clima di grande intensità, con numerosi momenti di tensione e azione.

