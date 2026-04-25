Nella ricorrenza del 25 aprile Arcigay ricorda Fernanda Bellachioma arrestata per la sua omosessualità

Il 25 aprile, in occasione della festa della liberazione, a Perugia si è tenuta un'inaugurazione ai Giardini del Frontone di una targa dedicata alle vittime LGBTQIA+ del nazifascismo. All'evento hanno partecipato l'associazione Omphalos LGBT+ e rappresentanti della città. La cerimonia ha ricordato Fernanda Bellachioma, arrestata per la sua omosessualità, e ha evidenziato il contributo delle persone LGBTQIA+ nella resistenza e nella storia locale.