Napoli la serata quasi perfetta di Conte | attacco e difesa ok ma pesa la spina Lukaku

A Napoli, il tecnico ha osservato una serata in cui la squadra ha mostrato solidità sia in attacco che in difesa, anche se il ritorno di Lukaku si fa sentire come un problema. Dopo due partite consecutive senza vittorie, di cui l’ultima è stata particolarmente negativa, la squadra cerca di ricostruire fiducia e ritmo. L’attenzione resta rivolta alle prossime sfide e alle scelte in formazione per migliorare le prestazioni.

Napoli, 25 aprile 2026 – Ripartire dopo due frenate, di cui la seconda decisamente molto brusca, e farlo scansando quello che avrebbe potuto rilevarsi un autentico fosso: dopo due partenze ad handicap contro Parma e Lazio, al cospetto della Cremonese stavolta è il Napoli ad approcciare al meglio il match grazie a uno scatenato Scott McTominay, il primo delle bocche da fuoco dell'attacco a scrivere il proprio nome sul taccuino dei marcatori salvo poi vedersi anche parare un rigore nel secondo tempo da Emil Audero. Segneranno poi anche Rasmus Hojlund (anche se l'assegnazione successiva della Serie A sancirà l'autogol di Filippo Terracciano...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, la serata (quasi) perfetta di Conte: attacco e difesa ok, ma pesa la spina Lukaku Notizie correlate Napoli, l’assenza di Lukaku complica i piani di Conte: tutto il peso dell’attacco su Hojlund! Tre i piani BCalciomercato Milan, nuova concorrente per Goretzka: offerta ricchissima sul tavolo. Conte dovrebbe rimanere ma il Napoli deve ringiovanire la rosa e tagliare il monte ingaggi: Lukaku addio?Il Corriere della Sera: per il prossimo anno il Napoli è sul centrocampista Joao Gomes e sul difensore Tiago Gabriel. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, cercasi l'orgoglio perso; Pagelle: McTominay quasi perfetto. De Bruyne e Hojlund, colpi da fuoriclasse; Napoli-Cremonese 4-0, azzurri a valanga: notte da Champions; LE PAGELLE | Serie A, Napoli-Lazio 0-2: Noslin incide come non mai, Gila rientro top. Napoli, la serata (quasi) perfetta di Conte: attacco e difesa ok, ma pesa la spina LukakuLa vittoria netta sulla Cremonese blinda la prossima Champions League, vitale per le casse del club. Ma il tecnico non nasconde la delusione per il voltafaccia del suo pupillo: Mi aspettavo almeno un ... sport.quotidiano.net Altra grande serata per Alisson Santos: Napoli pronto a riscattarlo dallo Sporting. Le cifreIl Napoli si sbarazza senza troppe difficoltà della Cremonese, l'anticipo della 34^ giornata di Serie A al Maradona termina con un 4-0 che. tuttomercatoweb.com Chivu in ambasce: festa scudetto Inter rinviata dopo goleada Napoli La conquista del titolo, un affare da conquistare sul campo. Metro dopo metro, fino all'ultimo respiro... - facebook.com facebook Venerdì a Napoli Gennaro Sangiuliano e Gianluca Cantalamessa si sono uniti al comitato Rer: "Basta business del buonismo". x.com