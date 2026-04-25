A cinque giornate dalla conclusione del campionato, il Napoli ha un vantaggio di 12 punti sull’Inter, rendendo praticamente impossibile la rimonta in classifica. La corsa allo scudetto si è conclusa, lasciando spazio a analisi sul futuro dell’allenatore, il cui percorso con la squadra è ora sotto osservazione. La stagione si avvia alla conclusione, mentre le valutazioni sul prossimo anno sono già in corso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il distacco dall’Inter è di 12 punti a 5 giornate dalla fine. I numeri parlano chiaro: il vero tema è cosa succede la prossima stagione. Antonio Conte non è uno che si arrende. Dopo la vittoria di Cagliari aveva parlato allo spogliatoio con toni decisi: il messaggio è chiaro, vincerle tutte da qui alla fine. Un atteggiamento che non sorprende chi conosce il tecnico pugliese, capace di accendere il sogno scudetto anche quando la matematica lasciava margini ridottissimi. Eppure la realtà della classifica di Serie A racconta oggi un’altra storia: il Napoli è fermo a 66 punti, l’Inter vola a quota 78 dopo 33 giornate.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, la corsa scudetto è finita: ma cosa cambia per il futuro di Conte?

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