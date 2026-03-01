L’amministratore delegato della Vuelle ha dichiarato che la squadra non rischia di chiudere e che la sopravvivenza del club è garantita. Ha confermato di aver già individuato due terzi dei membri del cosiddetto ‘super-Consorzio’. La comunicazione arriva in risposta ai dubbi sollevati riguardo al futuro della formazione, con l’obiettivo di rassicurare i tifosi e gli stakeholder.

Dalla Salda, è vero che avete già trovato due terzi dei membri del cosiddetto ‘super-Consorzio’ e che uno dei due sarebbe la famiglia Valli? "Com’è stato detto nella riunione del Consorzio dello scorso dicembre, durante l’assemblea straordinaria del 19 febbraio e ribadito pubblicamente sia da me che dal presidente del Consorzio Franco Arceci e anche dal presidente della Vuelle Andrea Valli, tra le ipotesi di rafforzamento c’è quella di affiancare al Consorzio tre imprenditori ‘forti’ del territorio che abbiano, oltre alla passione, le possibilità di investire nel nostro club. Il presidente Valli ha subito dato, insieme ai suoi soci, la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ad Dalla Salda spazza via i dubbi sul futuro: "La sopravvivenza della Vuelle non è a rischio"

Vuelle, Dalla Salda: "Continuiamo a sognare"Dalla Salda, la squadra sta bruciando i tempi rispetto alle dichiarazioni di inizio stagione: cavalcate la tigre oppure no? "Nessuno vuole soffocare...

Spalletti Juve, non ci sono dubbi sul futuro del tecnico: la società ha in mente questa cosa. Cosa filtra dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Spalletti Juve, non ci sono dubbi sul futuro del tecnico toscano: la società bianconera ha in mente questa cosa.

Una raccolta di contenuti su Dalla Salda.

Temi più discussi: L’ad Dalla Salda spazza via i dubbi sul futuro: La sopravvivenza della Vuelle non è a rischio; Basket, Dalla Salda miglior dirigente di A2. Ma la sfida vera è portare Pesaro in A con i conti in ordine; Consorzio Pesaro Basket, il modello che ha salvato la Vuelle; Sport: nel 2026 investimenti per oltre 19 milioni.

La Vuelle cerca investitori, l’ad Dalla Salda: «Dai consorziati mandato per esplorare il mercato anche al di fuori delle Marche»«C’è bisogno non solo di idee ma anche di risorse per essere sempre più solidi - ha continuato Dalla Salda nell’intervento a RossiniTv - La prima opzione è mantenere un consorzio forte, con una quota ... corriereadriatico.it

Vuelle, Dalla Salda: Continuiamo a sognareDalla Salda, la squadra sta bruciando i tempi rispetto alle dichiarazioni di inizio stagione: cavalcate la tigre oppure no? Nessuno vuole soffocare i sogni e le ambizioni. Però il nostro programma ... ilrestodelcarlino.it

Alessandro Dalla Salda vince il premio "Pierfrancesco Betti" per la serie A2 x.com

Alessandro Dalla Salda vince il premio "Pierfrancesco Betti" per la serie A2 - facebook.com facebook