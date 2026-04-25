Napoli-Cremonese 4-0 | Conte esalta McTominay e Alisson grande voglia di rivincita

Nel match tra Napoli e Cremonese, la squadra partenopea ha vinto con un risultato di 4-0. Controllo totale del gioco e goal in diverse occasioni hanno portato alla vittoria. L’allenatore ha elogiato le prestazioni di alcuni giocatori, tra cui il centrocampista e il portiere, sottolineando la loro importanza in questa partita. La squadra mostra una forte volontà di riscattarsi dopo le ultime uscite.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI, ITALIA – 24 APRILE: Antonio Conte, allenatore del SSC Napoli, durante l’incontro di Serie A tra SSC Napoli e US Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra ha dimostrato una performance dominante, rifilando un netto 4-0 agli avversari, un risultato che si rivela fondamentale dopo la sconfitta subita contro la Lazio nel turno precedente. (Foto di Francesco PecoraroGetty Images) La vittoria di oggi è un segnale forte per il Napoli, che sembra aver recuperato la fiducia dopo una settimana difficile.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli-Cremonese 4-0: Conte esalta McTominay e Alisson, grande voglia di rivincita. Notizie correlate Napoli trionfa 4-0 sulla Cremonese: gol di McTominay, Hojlund, De Bruyne e Alisson.Napoli trionfa 4-0 sulla Cremonese: gol di McTominay, Hojlund, De Bruyne e Alisson. McTominay spacca la Cremonese: il Napoli di Conte vola subito? Cosa sapere McTominay segna al terzo minuto allo stadio Maradona contro la Cremonese il 24 aprile 2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie A, al Maradona il Napoli batte la Cremonese 4-0; Serie A Enilive: Napoli-Cremonese 4-0; Il Napoli blinda la Champions: Cremonese dominata e travolta 4-0; Serie A, Napoli-Cremonese 4-0: show degli azzurri che rinviano la festa dell'Inter. Napoli-Cremonese 4-0: Conte esalta McTominay e Alisson, grande voglia di rivincita.NAPOLI, ITALIA – 24 APRILE: Antonio Conte, allenatore del SSC Napoli, durante l’incontro di Serie A tra SSC Napoli e US Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra ha dimostrato una perfo ... napolipiu.com Napoli-Cremonese 4-0: video, gol e highlightsLa squadra di Conte batte 4-0 la Cremonese e torna momentaneamente davanti al Milan al secondo posto. Senza storia la gara del Maradona, gli azzurri partono fortissimo e la sbloccano con McTominay. Un ... sport.sky.it #Napoli- Il Napoli strapazza la Cremonese e rinvia la festa scudetto all' Inter #SportNews #CalcioNapoli #Strapazza #Festa #Scudetto #Inter #NanoTV - facebook.com facebook Conte dopo Napoli-Cremonese: "Dopo la Lazio critiche eccessive". E poi parla di Lukaku x.com