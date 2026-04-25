Musica nel bosco | i Lanzi cantano per i 65 martiri di San Polo

Sabato 25 aprile, i Lanzi si esibiranno vicino a Villa Gigliosi in occasione di un evento commemorativo. La serata ricorda gli 81 anni dalla Liberazione e il massacro avvenuto nel 1944, che ha coinvolto 65 martiri di San Polo. La manifestazione prevede un concerto nel bosco, con l’obiettivo di celebrare e ricordare quei fatti storici. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolge all’aperto.

? Cosa sapere I Lanzi suonano vicino a Villa Gigliosi sabato 25 aprile per i 65 martiri.. L'evento commemora l'81esimo anniversario della Liberazione e il massacro nazista del 1944.. Luca e Sauro Lanzi suonano nel boschetto vicino a Villa Gigliosi questo sabato 25 aprile 2026 per ricordare i caduti di San Polo, in memoria dell’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia. L’appuntamento musicale è un atto di memoria contro la violenza e ogni forma di barbarie. I due membri storici della Casa del Vento, gruppo attivo da oltre trent’anni con basi nei valori della resistenza, hanno scelto quel luogo specifico per un motivo che scuote il cuore di chiunque passi dalle parti di Arezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica nel bosco: i Lanzi cantano per i 65 martiri di San Polo Notizie correlate La passeggiata nel bosco finisce in tragedia: Giorgio Da Ros perde la vita a 65 anniL'uomo era in compagnia di un amico (che ha dato l'allarme e ha cercato di rianimarlo) assieme ai rispettivi cani. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: San Polo di Piave celebra la bella stagione con Primavera sulla Lia; Il giorno delle foglie rosse - L'omaggio di Luca e Sauro Lanzi ai caduti di San Polo; Dal 30 aprile al 3 maggio: a San Polo in Chianti la grande Festa del Giaggiolo; All’Artistico la manifestazione dedicata alla memoria dell’eccidio di San Polo e del 14 luglio 1944. , . Giovedì 30 aprile terminerà l'incarico di Medico di Medicina Generale della dr.ssa Emanuela Tomasi nel comune di San Polo di Piave. , tutti gli assistiti domicili - facebook.com facebook #VENEZIA Entra in servizio il nuovo motobattello foraneo San Polo! Un passo concreto nel percorso che abbiamo avviato per rinnovare il trasporto pubblico acqueo, rendendolo più moderno, sostenibile e vicino alle esigenze dei cittadini. Con il San Polo c x.com