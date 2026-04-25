Musica memoria e libertà i Modena City Ramblers accendono la piazza di Castelfranco

Entra nel vivo il 25 aprile di Castelfranco Emilia. Sabato 25 aprile, alle 9.30 ritrovo a Piumazzo presso i Giardini pubblici "Dottor Giuseppe Nizzi", formazione del corteo, deposizione della corona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre al Torrazzo e saluti delle Autorità. Nel pomeriggio.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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