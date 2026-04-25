Durante la partita tra Verona e Lecce, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526, si è verificato un episodio controverso in area di rigore. L’arbitro, attraverso l’uso della moviola, ha annullato un gol segnato da un giocatore del Lecce nel recupero. La decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e commentatori, poiché l’azione immediatamente precedente ha coinvolto un contatto che ha portato alla revisione dell’episodio.

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© Calcionews24.com - Moviola Verona Lecce: polemiche sul gol annullato ad Edmundsson nel recupero

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