Una discussione tra i protagonisti del mondo dello spettacolo si è accesa dopo le recenti dichiarazioni rilasciate in un podcast. Francesco Monte ha rivolto accuse a Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez, riferendosi a presunti segreti intimi condivisi tra loro. La polemica riguarda commenti e affermazioni che hanno portato a una reazione pubblica tra le due influencer e l’ex concorrente. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

? Cosa sapere Francesco Monte accusa Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez dopo le dichiarazioni nel podcast.. Il modello minaccia di rivelare nuovi episodi privati via Instagram dopo lo scontro.. Francesco Monte ha scatenato una tempesta digitale il 24 aprile 2026 dopo le dichiarazioni ricevute durante un podcast, puntando il dito contro Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez per aver discusso della sua sfera intima. Tutto è iniziato durante la registrazione del programma Non lo faccio x moda. Le due influencer hanno ripescato un passato comune che sembrava ormai sepolto sotto anni di carriere separate. Giulia Salemi ha ricordato a Cecilia Rodriguez come entrambe avessero avuto un legame con lo stesso uomo, definendolo un ex molto lontano nel tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monte esplode: polemica tra Salemi e Rodriguez su segreti intimi

Notizie correlate

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi sparlano di Francesco Monte: “Retrogrado, non voleva usare sex toys”Cecilia Rodriguez, ospite di Giulia Salemi, lancia una frecciata all'ex in comune Francesco Monte.

“Francesco Monte non voleva usare sex toys, diceva che doveva usare il suo…”. Le confessioni di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi fanno infuriare l’ex tronista: “Sedicenni rancorose”“Quando una donna non è pronta a praticare determinate cose a letto, va rispettata e capita, il contrario che queste pseudo paladine delle donne...