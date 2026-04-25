Misteri del passato sotto la lente Il giallo dello schiavo crocifisso La verità degli 007 della storia

Nel 2007, durante gli scavi per la posa di un metanodotto in una zona pianeggiante, sono stati trovati i resti di uno scheletro. La scoperta è avvenuta tra i campi di una campagna e ha suscitato interesse tra gli studiosi. La posizione e le caratteristiche dei resti hanno portato a ipotesi su un possibile collegamento con il passato storico della regione. La scoperta ha aperto nuove riflessioni sulle testimonianze archeologiche locali.

Un mistero, un giallo. E’ il 2007 durante gli scavi per la posa di un metanodotto nella campagne di Gavello, pianura e campi, viene alla luce uno scheletro. E’ rimasto ben poco di quel corpo. Ma c’è una traccia, che apre le porte ad una lunga indagine. Un calcagno ha un foro, è il foro di un chiodo. Si tratta, questa l’ipotesi, di uno schiavo crocifisso. Un ritrovamento quasi unico, ci sono altri resti simili solo in Israele e in Inghilterra. Gli studiosi analizzano quei resti, 007 della storia si interrogano, cercano risposte. Sono coinvolti i professori della nostra università dove si trova un laboratorio, al quale afferiscono tre dipartimenti, che potrebbe meritare i riflettori di un film, Csi (Scena del crimine) della storia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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