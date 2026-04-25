Milly Carlucci rilancia la Rai | Canzonissima torna nel 2027

Milly Carlucci ha annunciato che Canzonissima tornerà su Rai 1 nel 2027. La conferma arriva dopo che l’edizione ha registrato una media di share dell’18 per cento. La decisione riguarda la programmazione della rete per la prossima stagione, con un ritorno che viene comunicato ufficialmente. Per ora, non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche o novità riguardanti il format.

? Cosa sapere Milly Carlucci conferma il ritorno di Canzonissima su Rai 1 per la stagione 2027.. L'edizione ha registrato una media dello share del 18.9% con 2,3 milioni di telespettatori.. La conferma di Canzonissima per il 2027 arriva direttamente dal palco della puntata finale, dove Milly Carlucci ha svelato alla platea la decisione della Direzione Prime Time della Rai di rinnovare l’appuntamento con lo storico format del sabato sera. Il comunicato arrivato in settimana dai vertici dell’azienda televisiva sottolinea come la produzione abbia generato una profonda soddisfazione interna, portando così alla commissione ufficiale per la prossima stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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