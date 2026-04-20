MILLY CARLUCCI | CANZONISSIMA TORNA NEL 2027 GLI ASCOLTI? UN MIRACOLO ESCLUSIVA

Milly Carlucci ha annunciato il ritorno di Canzonissima nel 2027, definendo gli ascolti della prima edizione come un “miracolo”. La conduttrice ha rilasciato un’intervista esclusiva a BubinoBlog, dove ha parlato della conclusione della trasmissione, che si concluderà con la finale di sabato sera su Rai1. Come di consueto, Carlucci ha aperto e chiuso lo show con commenti e riflessioni sulla recente stagione.

Milly Carlucci come tradizione apre e chiude i suoi show con un’intervista su BubinoBlog. Stavolta è tempo di bilanci per la prima edizione della nuova Canzonissima che celebra la finale sabato sera su Rai1. È tempo di bilanci per Canzonissima. Che voto dai a questo ritorno? In realtà non è stato un ritorno, ma un arrivo. Abbiamo preso un titolo storico che rappresenta la storia della Rai e gli abbiamo cucito addosso un abito nuovo. Adatto ai tempi. È un classico reboot da non confondere con il remake. Non possiamo che essere contenti. Abbiamo riportato Raiuno su livelli che in primavera non si vedevano da Ballando del 2019, quando in epoca pre Covid andavano in onda in questo periodo dell’anno.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MILLY CARLUCCI: “CANZONISSIMA TORNA NEL 2027. GLI ASCOLTI? UN MIRACOLO” (ESCLUSIVA) Notizie correlate Milly Carlucci su Canzonissima: “Volevano prolungarlo ma non è stato possibile. Tornerà nel 2027”Milly Carlucci ha riportato Canzonissima in tv, uno dei titoli storici della Rai. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 'Canzonissima', le anticipazioni e gli ospiti di stasera 11 aprile; Canzonissima 2026, Milly Carlucci rivive i capolavori (snobbati) di Sanremo: ospiti, canzoni e scaletta ufficiale; Canzonissima su Rai 1, le anticipazioni del 18 aprile: l'omaggio a Loretta Goggi; Canzonissima torna nel 2027? Risponde Milly Carlucci. Torna Canzonissima, condotto da Milly Carlucci. Il cast, la giuria e il regolamentoIl pannello dei magnifici sette che aiuterà a scegliere la Canzonissima della serata è composto da Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Claudio Cecchetto, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Giacomo ... sorrisi.com Canzonissima, anticipazioni del 18 aprile: cantanti e ospiti della quinta puntataQuinta puntata di Canzonissima: ospiti, scaletta completa e tutte le esibizioni previste nello show condotto da Milly Carlucci ... dilei.it Maria De Filippi contro Milly Carlucci Chi ha vinto la gara di ascolti del Sabato sera: https://fanpa.ge/tw8RV - facebook.com facebook