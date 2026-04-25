Milly Carlucci | È un peccato vedere un talento sprecato

Il 25 aprile, Milly Carlucci ha commentato la denuncia presentata da Barbara d'Urso contro Fabrizio Corona. La conduttrice ha espresso dispiacere nel vedere un talento considerato sprecato. La vicenda riguarda una denuncia presentata per motivi ancora non specificati, attirando l’attenzione sui rapporti tra le due figure pubbliche. La notizia ha suscitato commenti sui social e nel mondo dello spettacolo.

? Cosa sapere Milly Carlucci commenta la denuncia di Barbara d'Urso contro Fabrizio Corona il 25 aprile.. Il caso giudiziario riguarda le presunte decisioni editoriali tra la conduttrice e i vertici Rai.. Milly Carlucci ha espresso il proprio rammarico per la gestione di un talento televisivo durante un colloquio con Francesca D’Angelo, commentando la vicenda giudiziaria che vede coinvolta Barbara d’Urso dopo il fallimento della mediazione con Fabrizio Corona. Il sabato 25 aprile 2026, nel pieno della promozione per la finale di Canzonissima, la conduttrice Milly Carlucci è stata interpellata direttamente sulla denuncia intentata da Barbara d’Urso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milly Carlucci: “È un peccato vedere un talento sprecato Notizie correlate Leggi anche: BOOM! MILLY CARLUCCI: “BARBARA D’URSO È UN TALENTO BUTTATO SENZA COLPE” MILLY CARLUCCI: “D’URSO TALENTO BUTTATO SENZA COLPE. CRUCIANI IN GIURIA? VEDREMO”Milly Carlucci si racconta nel giorno della finale di Canzonissima, lo show che tornerà il prossimo anno con alcune novità, ma nel mentre pensa a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milly Carlucci diventa nonna: la figlia Angelica è in attesa del primo figlio dal marito principe; Milly Carlucci nonna, in arrivo una nipotina. La conduttrice conferma: La notizia più importante, la tenevamo per noi; Milly Carlucci: Canzonissima si è adattata ai tempi. Barbara D’Urso? Talento buttato senza colpe; Non mi resta che aspettare luglio. Milly Carlucci diventerà nonna: chi sono la figlia Angelica Donati e il marito principe Fabio Borghese. Possibile svolta in giuria: Giuseppe Cruciani nel mirino di Milly Carlucci per Ballando con le stelleMilly Carlucci non smentisce i contatti con Giuseppe Cruciani per la giuria di Ballando con le stelle e rimanda a settembre qualsiasi decisione definitiva, lasciando in sospeso Selvaggia Lucarelli ... notizie.it Milly Carlucci senza freni: la stoccata su De Martino a Sanremo, poi 'glissa' su Lucarelli (e difende Barbara D'Urso)Milly Carlucci difende il suo programma ‘Canzonissima’. Da vera leader quale è, la conduttrice Rai rivendica con orgoglio la realizzazione del programma televisivo che guida, ma non si tira indietro ... today.it Stasera, su Rai 1, alle 21,30, il gran finale di “Canzonissima” che chiude con una serata ricca di spettacolo e di emozioni, il gran ritorno del varietà condotto da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Un viaggio in 6 puntate tra la musica di i - facebook.com facebook Lei è stata la prima a tendere la mano a Barbara D'Urso. Milly Carlucci: «Mi spiace quando vedo un talento buttato via non per sua colpa. Non lasciare indietro nessuno è un valore per me fondamentale, soprattutto se applicato a professionisti di questo calibro x.com