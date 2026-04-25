Milano scacco al ricattatore in metro | arrestato dopo il riscatto

Un giovane di 20 anni di origine algerina è stato arrestato a Milano dopo aver tentato di estorcere 100 euro a un passeggero nella stazione della metro Lampugnano. L’uomo aveva chiesto il denaro al viaggiatore, ma è stato fermato e fermato dalle forze dell’ordine poco dopo. L’intera operazione si è conclusa con l’arresto del ragazzo, che ora si trova in custodia.

? Cosa sapere Milano, arrestato ventenne algerino dopo tentata estorsione da 100 euro alla metro Lampugnano.. Polizia intercetta il ladro alle 18:50 restituendo lo zaino rubato alla vittima.. Venerdì 24 aprile, verso le ore 15, un trentenne ha perso il proprio zaino subendo un furto all’interno della stazione metropolitana M1 di Lampugnano a Milano. Il disguido si è trasformato in un tentativo di estorsione quando la vittima ha ricevuto una chiamata da un individuo che vantava il possesso dell’oggetto rubato. La condizione per la restituzione era chiara: una somma di 100 euro. Il trentenne non si è fatto intimidire e ha immediatamente contattato il 112, permettendo alle forze dell’ordine di coordinare l’operazione che si sarebbe conclusa nelle ore serali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, scacco al ricattatore in metro: arrestato dopo il riscatto Notizie correlate Leggi anche: Gli ruba lo zaino in metro a Milano e chiede il riscatto: arrestato dalla polizia Leggi anche: Il ricattatore di OnlyFans ancora nei guai, contattava le ragazze anche dai domiciliari: arrestato