Ztl la Lega porta la modifica dei pass ai commercianti in Consiglio comunale | Rivedere la norma

Bergamo, Alberto Ribolla della Lega ha presentato in Consiglio comunale un ordine del giorno per modificare i criteri di rilascio dei permessi Ztl ai commercianti, accusando Palazzo Frizzoni di gestire in modo troppo rigido le aree a traffico limitato.

Bergamo. La Lega cittadina torna all’attacco sulla gestione delle Ztl da parte di Palazzo Frizzoni. Alberto Ribolla, consigliere comunale del Carroccio, ha depositato in Consiglio comunale un ordine del giorno per arrivare alla revisione dei criteri per il rilascio ai commercianti dei permessi di transito all’interno delle aree a traffico limitato di Bergamo. La polemica è esplosa la scorsa settimana. “Fino al 2025 – spiega Ribolla – il Comune rilasciava permessi annuali di transito per esigenze di carico e scarico. Da quest’anno le autorizzazioni sono subordinate al possesso di veicoli immatricolati come ‘mezzo aziendale’, una modifica che ha già causato il diniego dei permessi a numerose piccole attività, ad esempio in zona Piazza Pontida”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La decisione del Comune di non rinnovare i permessi Ztl ai negozi di vicinato ha scatenato proteste.

