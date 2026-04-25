A Milano si registrano episodi di insulti e minacce rivolti sia alla comunità ebraica che ai volontari delle associazioni di assistenza come i City Angels. Questi comportamenti stanno causando preoccupazione tra i residenti e stanno influendo sulle attività sociali e sulla sicurezza della zona. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno monitorando gli episodi e avviando indagini per identificare i responsabili.

? Cosa sapere Milano, insulti e minacce colpiscono la comunità ebraica e i volontari City Angels.. L'escalation di odio mette a rischio la sicurezza e le attività sociali milanesi.. L’ondata di ostilità contro la comunità ebraica e i volontari dei City Angels a Milano raggiunge livelli critici in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, con minacce dirette e insulti che colpiscono chi garantisce protezione e supporto sociale. La ricorrenza della Liberazione si trasforma in un terreno di scontro ideologico dove le parole d’ordine legate al conflitto in Medio Oriente vengono utilizzate per colpire soggetti privi di attinenza con la cronaca storica del venticinque aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, allarme odio: insulti e minacce colpiscono ebrei e volontari

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