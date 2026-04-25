Milan-Juve | formazioni ufficiali dove vederla tv e streaming e orario | il big match per la volata finale Champions

Questa sera si gioca a San Siro il big match tra Milan e Juventus, valido per la 34ª giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate da entrambe le società, con le scelte di Allegri e Spalletti che determinano le scelte in campo. La partita può essere seguita in diretta televisiva e in streaming, con orario di inizio fissato per la sera. La sfida rappresenta un momento decisivo nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Sale l'attesa per il posticipo della 34sima giornata di Serie A che si disputa questa sera a San Siro: le ultime sulle formazioni di Allegri e Spalletti, chi gioca titolare Milan-Juventus. La.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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