Milan | decisione nel mercato

Il club di Milano sta prendendo decisioni importanti sul mercato in vista della stagione 202627. L’obiettivo è rafforzare la rosa per migliorare le prestazioni e garantire una partecipazione più stabile in Champions League. Le scelte riguardano innesti e cessioni di giocatori, con un focus particolare sulle esigenze della squadra per il prossimo futuro. Nessuna informazione sui nomi coinvolti o sui dettagli delle trattative al momento.

Il AC Milan si muove con decisione sul mercato in vista della stagione 202627, con l’obiettivo dichiarato di costruire una rosa più competitiva e pronta al ritorno stabile in Champions League. La dirigenza rossonera, in sintonia con l’allenatore Massimiliano Allegri, sta lavorando su profili di esperienza e qualità L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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MILAN SOTTO CHOC! DECISIONE ASSURDA APPENA UFFICIALIZZATA

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