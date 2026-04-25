Il Milan sta lavorando per rinforzare la squadra in vista della stagione 2026-27 e avrebbe messo nel mirino due nuovi acquisti. Si parla di un'offerta di circa 20 milioni di euro per un attaccante dell'Atletico Madrid, mentre sono in corso trattative per portare a Milano anche un centrocampista tedesco. Le trattative sono in fase avanzata e i dettagli sulle proposte sono ancora riservati.

? Cosa sapere Milan punta a Sorloth e Goretzka per il mercato della stagione 2026-27.. L'offerta per l'attaccante dell'Atletico Madrid sarà di 20 milioni di euro.. Sorloth e Goretzka hanno dato il via libera al trasferimento verso il Milan per la stagione 2026-27, aprendo una finestra di mercato cruciale per il ritorno dei rossoneri in Champions League. Il progetto sportivo di San Siro punta a rinforzare la rosa con qualità e profondità per la prossima stagione europea, concentrandosi su due profili di altissimo livello che hanno già espresso il desiderio di indossare la maglia rossonera. Il club milanista sta lavorando per costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli, e la ricerca di un nuovo centravanti rappresenta uno dei pilastri fondamentali della strategia estiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, colpo Sorloth e Goretzka: piano da 20 milioni per il ritorno

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