Milan emergenza infortuni | Allegri perde Leao ma ritrova Loftus-Cheek

Il Milan si prepara all’ultima pausa stagionale delle nazionali con un elenco di infortuni che coinvolge vari giocatori. La squadra ha perso il suo attaccante principale a causa di un problema muscolare, mentre ha recuperato un centrocampista dopo un infortunio traumatico. La situazione sanitaria dei rossoneri presenta un quadro di problemi muscolari e traumatici, con numeri simili a quelli della stagione precedente.

Il Milan di Massimiliano Allegri arriva all’ultima sosta stagionale per le Nazionali con un bilancio infortuni che, seppur numericamente simile alla passata stagione, mostra una distribuzione differente tra problemi muscolari e traumatici. Nonostante le critiche ai carichi di lavoro, la squadra è riuscita a mantenere il secondo posto in classifica, gestendo stop pesanti come quello semestrale di Gimenez e i continui fastidi di Leao. Di seguito l’analisi dettagliata e il confronto con l’annata precedente. Report Infortuni Stagione 202526. Ad oggi si contano 30 interruzioni, suddivise in: 16 Infortuni Muscolari: (Flessori, adduttori, soleo). Il caso più critico è Rafael Leao, tormentato da infiammazioni che sono sfociate in una recente pubalgia. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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