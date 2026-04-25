Michele Moretti la storia del terzino che ammazzò Mussolini

Michele Moretti è stato un ex difensore che ha giocato nella Comense dal 1927 al 1935, successivamente nel Chiasso. Dopo aver terminato la carriera sportiva, si è impegnato come sindacalista e ha ricoperto il ruolo di commissario politico garibaldino. La sua storia è legata anche a un episodio che riguarda l’uccisione di Mussolini.

Aprile 1945, Mussolini è in fuga verso Como. L’obiettivo è riparare in Svizzera. È scortato dai tedeschi e da quei pochi che gli sono rimasti fedeli. La sua fuga durerà circa due giorni. E si concluderà nella piazza di Dongo (Como) durante il controllo del convoglio tedesco da parte di una colonna partigiana. Vestito da soldato della Wehrmacht, sarà riconosciuto e arrestato insieme all’amante, Claretta Petacci. Entrambi saranno giustiziati nelle prime ore del pomeriggio del 28 aprile in località Giulino di Mezzegra. L’identità dell’uomo che premerà il grilletto costituirà uno dei più grandi misteri della Resistenza come il ritrovamento dell’oro di Dongo e il carteggio tra Winston Churchill e Mussolini.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Michele Moretti, la storia del terzino che ammazzò Mussolini Notizie correlate Lutto nello sport, addio al terzino che ha fatto la storia della Rimini CalcioMondo dello sport riminese in lutto per la scomparsa di Sergio Lucchi, scomparso nella notte di martedì a 89 anni. Leggi anche: «Mia prozia ha sparato a Mussolini in faccia». La storia di Violet Gibson che per poco mancò l’uccisione del dittatore Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Oltre mezzo secolo di storia: ecco l'edizione 2026 della Mostra mercato dell'artigianato; Alla Fiera verde 50 espositori tra natura e tradizione; Dalla pista olimpica di Milano-Cortina alla Freccia Vallone: la nuova carriera di Sandrine Tas; L’Alfabeto del Sangue, a Marsciano la presentazione del nuovo libro di Alvaro Fiorucci. Michele Moretti fu un difensore della Comense (l'attuale Como) tra il 1927 e il 1935. Poi fu operaio, antifascista e partigiano: secondo varie ricostruzioni storiche, sarebbe stato lui a sparare e uccidere Benito Mussolini. x.com Il taglio del nastro alla scuola dell’infanzia e primaria, da parte del sindaco Michele Moretti nella mattina di ieri, giovedì 23 aprile - facebook.com facebook