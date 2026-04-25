Mi dia il biglietto | passeggero di Torino prende a testate il capotreno i carabinieri lo arrestano in Liguria
Un passeggero di 31 anni di Torino è stato arrestato dai carabinieri a Sestri Levante, in Liguria, con l’accusa di aver aggredito un capotreno durante un viaggio. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe preso a testate il personale ferroviario dopo aver richiesto il biglietto. L’aggressione si è verificata a bordo del treno, che è stato fermato poco dopo l’episodio.
In Liguria, a Sestri Levante, i carabinieri hanno arrestato un 31enne di Torino per aver aggredito un capotreno. È successo ieri, 24 aprile, mentre il violento passeggero viaggiava a bordo dell’Intercity 510, che fa la spola tra Torino a Salerno. Dalla richiesta alla testataSecondo quanto.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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