Mi dia il biglietto | passeggero di Torino prende a testate il capotreno i carabinieri lo arrestano in Liguria

Un passeggero di 31 anni di Torino è stato arrestato dai carabinieri a Sestri Levante, in Liguria, con l’accusa di aver aggredito un capotreno durante un viaggio. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe preso a testate il personale ferroviario dopo aver richiesto il biglietto. L’aggressione si è verificata a bordo del treno, che è stato fermato poco dopo l’episodio.