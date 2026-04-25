Alle 19:15 del 25 aprile 2026, il meteo a Roma segnala condizioni di tempo stabile. Durante il pomeriggio, la temperatura si mantiene su valori elevati, senza particolari variazioni rispetto alle ore precedenti. Le previsioni indicano assenza di pioggia e cielo generalmente sereno. Le condizioni atmosferiche sono caratterizzate da venti deboli e un'umidità moderata. La giornata si conclude con condizioni meteorologiche favorevoli e senza eventi significativi segnalati.

meteo Ben ritrovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutta giorni con sole prevalente al pomeriggio poche variazioni con Cieli soleggiati e locali piovaschi sulle Alpi occidentali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi centro al mattino tempo stabile con sole prevalente soleggiato anche nel pomeriggio senza particolari variazioni tra la serata e la notte poche variazioni con tempo stabile cieli sereni o poco nuvolosi al sud e sulle Isole tempo stabile con Cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio Salvo qualche.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 25-04-2026 ore 19:15

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