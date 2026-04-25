Meta prova a rassicurare i genitori | arriva il riepilogo settimanale sui temi trattati dai figli con l’AI

Meta ha annunciato l'introduzione di un riepilogo settimanale che mostra ai genitori i temi discussi dai figli con l'intelligenza artificiale sulla piattaforma. L'obiettivo è fornire ai genitori uno strumento per monitorare le attività online dei minori e garantire un ambiente digitale più trasparente. La società ha precisato che questa funzione sarà disponibile a breve, rafforzando le misure di sicurezza dedicate ai giovani utenti.

Meta stringe i tempi per dimostrare che i suoi ecosistemi digitali sono ambienti sicuri per i minori. L’ultima mossa del colosso di Mark Zuckerberg si concentra sul rapporto tra genitori e intelligenza artificiale generativa, introducendo uno strumento di supervisione inedito. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Recalcati ai genitori: “Non fate progetti sui vostri figli”Massimo Recalcati ricorda ai genitori di non fare progetti sui figli, evitando di imporre loro il sogno di un altro L'articolo . Instagram, notifiche ai genitori se i figli cercano la parola “suicidio”. Quando arriverà in Italia la novità di MetaRoma, 26 febbraio 2026 – Notifiche ai genitori quando cercano in rete le parole “suicidio” o “autolesionismo”, ma anche altre espressioni che...