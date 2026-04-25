Menfi salva il turismo | via la posidonia da Porto Palo con urgenza

La Regione Siciliana ha avviato un intervento di somma urgenza per rimuovere la posidonia da Porto Palo, nel comune di Menfi. L’obiettivo è tutelare l’area e favorire la ripresa del turismo nella località. La rimozione della posidonia, pianta marina presente in modo abbondante, viene considerata necessaria per migliorare le condizioni delle spiagge e agevolare le attività balneari. L’intervento sarà realizzato in tempi rapidi.

? Cosa sapere La Regione Siciliana attiva intervento di somma urgenza per rimuovere la posidonia a Porto Palo.. L'operazione tutela l'economia turistica di Menfi in vista dell'imminente stagione estiva.. La Regione Siciliana ha attivato un intervento di somma urgenza per ripulire il porto di Porto Palo dalla posidonia, rispondendo alle preoccupazioni espresse dalla comunità di Menfi per proteggere la stagione turistica imminente. Il provvedimento, che mira alla rimozione e al successivo trattamento del materiale accumulato nell’area portuale, è stato annunciato dalla deputata di Forza Italia all’Ars, La Rocca Ruvolo. La parlamentare ha espresso profondo apprezzamento verso il presidente della Regione Schifani e verso l’assessore alle Infrastrutture Aricò per aver rispettato gli impegni presi con il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Menfi salva il turismo: via la posidonia da Porto Palo con urgenza Notizie correlate Porto Palo di Menfi, avviato l’iter per la rimozione della posidonia dal litoraleLa deputata La Rocca Ruvolo: “La Regione ha preso in carico la richiesta del Comune, Schifani seguirà la vicenda personalmente” La presidenza della... Rimozione della posidonia a Menfi, intervento di somma urgenza"Un sentito ringraziamento al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò,...