Rimozione della posidonia a Menfi intervento di somma urgenza

A Menfi è stato avviato un intervento di somma urgenza per rimuovere la posidonia presente sulla spiaggia. La decisione è stata presa dopo le richieste della comunità locale e vede la collaborazione delle autorità regionali. Il progetto mira a risolvere rapidamente le criticità legate all'accumulo di questa pianta, che interessa l’area costiera. L'intervento si inserisce in un piano più ampio di tutela e gestione delle risorse naturali della zona.

"Un sentito ringraziamento al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, per aver mantenuto l'impegno preso con la comunità di Menfi a risolvere con un intervento di somma urgenza il problema della Posidonia che sta.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Porto Palo di Menfi, avviato l’iter per la rimozione della posidonia dal litoraleLa deputata La Rocca Ruvolo: “La Regione ha preso in carico la richiesta del Comune, Schifani seguirà la vicenda personalmente” La presidenza della... Menfi e l'invasione della posidonia, Catanzaro sostiene il sindaco Clemente: "Dalla Regione risposte, non promesse"“Desidero esprimere la mia piena solidarietà al sindaco di Menfi, Vito Clemente, che da giorni presidia l’area portuale di Porto Palo per richiamare... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I lavori di rimozione della posidonia a Portopalo di Menfi; Porto Palo: avviati i lavori di rimozione e spostamento della Posidonia; Posidonia a Menfi, Schifani: Arrivano i tecnici, acceleriamo per ridurre disagi; Posidonia, sopralluogo dei tecnici della Regione. Il sindaco continua la protesta - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità. Rimozione posidonia a Porto Palo, la Regione sblocca l’iter: il sindaco Clemente sospende il presidioAvviato l’inter denominato Lavori di somma urgenza per la rimozione della posidonia oceanica all’interno del porto di Porto Palo di Menfi da parte del competente Assessorato Regionale delle Infrastr ... grandangoloagrigento.it Menfi, rimozione posidonia: Clemente prosegue presidio a Porto PaloA margine di un incontro l’Amministrazione Comunale ha ricevuto precise assicurazioni circa l’immediato avvio del procedimento amministrativo in regime di somma urgenza ... grandangoloagrigento.it Dopo la caduta dell’Urss e la rimozione della sua statua, il leader russo ristabilisce l’onore di Dzerzhinskij, simbolo di sicurezza statale e repressione politica - facebook.com facebook