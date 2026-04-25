Il 25 aprile si è svolto in un clima di tensione con episodi di violenza che hanno coinvolto manifestazioni e cortei in diverse città. Durante le celebrazioni della Liberazione, sono stati segnalati attacchi contro i partecipanti, con alcuni manifestanti che hanno subito aggressioni e danneggiamenti a simboli e targhe commemorative. La presidente del Consiglio ha commentato la giornata evidenziando le difficoltà nel preservare la libertà di manifestare, mentre il presidente della Repubblica ha ricordato l'importanza della Resistenza.

Roma, 25 aprile 2026 – La fine è nota: piombo sui cortei, bandiere ucraine nel mirino, sindaci contestati, targhe delle Foibe sfregiate e la Brigata Ebraica costretta a lasciare le piazze sotto scorta. Un cortocircuito inaccettabile che, a sera, spinge Giorgia Meloni a tirare le somme sui social: “Se questi sono quelli che dicono di difendere libertà e democrazia, direi che abbiamo un problema”. Eppure, l’inizio di giornata aveva restituito una partitura di tutt’altro tenore. Lontano dai tumulti che avrebbero infiammato la strada, la leader di Fratelli d’Italia aveva fatto i conti con la Storia usando parole inequivocabili. “Il popolo italiano ricorda uno dei momenti decisivi della propria storia: la fine dell’occupazione nazista e la sconfitta dell’oppressione fascista, che aveva negato agli italiani libertà e democrazia”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni celebra la Liberazione e condanna le aggressioni: “Difensori della libertà? Abbiamo un problema”. Mattarella: sempre Resistenza

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