La vulnerabilità di Darth Maul, il ruolo di Devon e i consigli su come guardare i film della saga di Star Wars: la nostra intervista a Sam Witwer e Gideon Adlon per Shadow Lord. La saga di Star Wars è fatta dai suoi grandi protagonisti, da Luka e Leia e Han Solo, ma anche di quei comprimari che con poco spazio si sono riusciti a ritagliare uno spazio nel cuore dei fan. Uno è Boba Fett, per esempio, che è stato poi ripreso nell'iconografia di The Mandalorian e nel suo spin-off, ma un altro è senza dubbio Darth Maul, l'avversario che ci ha colpiti in Episodio I ed è stato poi ripreso in altri titoli successivamente. Era arrivato, anche per lui, il momento di essere protagonista e lo è in Maul - Shadow Lord, .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Maul - Shadow Lord, Intervista a Sam Witwer e Gideon Adlon: "Maul non è mai stato così umano"

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Maul: Shadow Lord accelera: l’Impero irrompe su Janix e Marrok cambia gli equilibri; L’Ascesa di Skywalker: Oscar Isaac e il retroscena della sua battuta su Palpatine; Star Wars, l’Impero torna davvero spaventoso in Maul – Shadow Lord; Ahsoka: Jon Favreau dichiara che la serie lavorerà a un livello più elevato di Star Wars.

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