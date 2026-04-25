Maul - Shadow Lord Intervista a Sam Witwer e Gideon Adlon | Maul non è mai stato così umano

Da movieplayer.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vulnerabilità di Darth Maul, il ruolo di Devon e i consigli su come guardare i film della saga di Star Wars: la nostra intervista a Sam Witwer e Gideon Adlon per Shadow Lord. La saga di Star Wars è fatta dai suoi grandi protagonisti, da Luka e Leia e Han Solo, ma anche di quei comprimari che con poco spazio si sono riusciti a ritagliare uno spazio nel cuore dei fan. Uno è Boba Fett, per esempio, che è stato poi ripreso nell'iconografia di The Mandalorian e nel suo spin-off, ma un altro è senza dubbio Darth Maul, l'avversario che ci ha colpiti in Episodio I ed è stato poi ripreso in altri titoli successivamente. Era arrivato, anche per lui, il momento di essere protagonista e lo è in Maul - Shadow Lord, .🔗 Leggi su Movieplayer.it

maul shadow lord intervista a sam witwer e gideon adlon maul non 232 mai stato cos236 umano
© Movieplayer.it - Maul - Shadow Lord, Intervista a Sam Witwer e Gideon Adlon: "Maul non è mai stato così umano"

Notizie correlate

‘Star Wars: Maul – Shadow Lord’, in arrivo su Disney +È stato il rivelato il trailer ufficiale di Star Wars: Maul – Shadow Lord, serie animata targata LucasFilm Animation in arrivo su Disney+, con i...

Il Ritorno dell’Ombra: Star Wars: Maul – Shadow LordIl 6 aprile 2026 segnerà una data fondamentale per i fan della “galassia lontana lontana”.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Maul: Shadow Lord accelera: l’Impero irrompe su Janix e Marrok cambia gli equilibri; L’Ascesa di Skywalker: Oscar Isaac e il retroscena della sua battuta su Palpatine; Star Wars, l’Impero torna davvero spaventoso in Maul – Shadow Lord; Ahsoka: Jon Favreau dichiara che la serie lavorerà a un livello più elevato di Star Wars.

shadow lord maul shadow lord intervistaMaul - Shadow Lord, Intervista a Sam Witwer e Gideon Adlon: Maul non è mai stato così umanoLa vulnerabilità di Darth Maul, il ruolo di Devon e i consigli su come guardare i film della saga di Star Wars: la nostra intervista a Sam Witwer e Gideon Adlon per Shadow Lord. movieplayer.it

shadow lord maul shadow lord intervistaMaul Shadow Lord 1x01: la video analisi easter egg completa!La video recensione e analisi easter egg completa del primo episodio di Maul Shadow Lord, nuova serie animata di Star Wars. insolenzadir2d2.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.