Mattarella | Ora e sempre Resistenza Ogni popolo ha diritto alla pace

Da agi.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ha dichiarato che la Resistenza rimane attuale e che ogni popolo ha diritto alla pace. Ha sottolineato che libertà e giustizia non hanno confini e che la pace rappresenta un diritto fondamentale. Le sue parole sono state diffuse attraverso un'agenzia di stampa, evidenziando l'importanza di questi concetti in ambito internazionale. La dichiarazione si inserisce nel ricordo di un momento storico legato alla lotta per la libertà.

AGI -  "Ora e sempre  Resistenza.  Libertà  e  giustizia  non conoscono confini. La  pace  come diritto di ogni popolo ”. Il Presidente della Repubblica,  Sergio Mattarella  parla a  San Severino Marche  per celebrare l' 81esimo anniversario della Liberazione  dopo aver partecipato questa mattina alla tradizionale cerimonia all’ Altare della Patria  a Roma. "Lo scrittore statunitense  William Faulkner,  Premio Nobel  per la letteratura nel 1949, ammoniva, nel suo 'Requiem per una monaca' che ' il passato  non è mai morto, non è neanche passato'. Ciò che è accaduto non svanisce ma vive nelle conseguenze che ha prodotto.  Il passato  ha plasmato  il presente.🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Mattarella: "Ora e sempre Resistenza. Ogni popolo ha diritto alla pace"

Mattarella celebra il 25 aprile a San Severino Marche: Ora e sempre Resistenza!

Video Mattarella celebra il 25 aprile a San Severino Marche: Ora e sempre Resistenza!

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