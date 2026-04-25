Il presidente ha dichiarato che la Resistenza rimane attuale e che ogni popolo ha diritto alla pace. Ha sottolineato che libertà e giustizia non hanno confini e che la pace rappresenta un diritto fondamentale. Le sue parole sono state diffuse attraverso un'agenzia di stampa, evidenziando l'importanza di questi concetti in ambito internazionale. La dichiarazione si inserisce nel ricordo di un momento storico legato alla lotta per la libertà.

AGI - "Ora e sempre Resistenza. Libertà e giustizia non conoscono confini. La pace come diritto di ogni popolo ”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parla a San Severino Marche per celebrare l' 81esimo anniversario della Liberazione dopo aver partecipato questa mattina alla tradizionale cerimonia all’ Altare della Patria a Roma. "Lo scrittore statunitense William Faulkner, Premio Nobel per la letteratura nel 1949, ammoniva, nel suo 'Requiem per una monaca' che ' il passato non è mai morto, non è neanche passato'. Ciò che è accaduto non svanisce ma vive nelle conseguenze che ha prodotto. Il passato ha plasmato il presente.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella: "Ora e sempre Resistenza. Ogni popolo ha diritto alla pace"

Mattarella celebra il 25 aprile a San Severino Marche: Ora e sempre Resistenza!

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