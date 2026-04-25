Mattarella ci sono antistoriche velleità di rimuovere Onu e Ue

Il presidente ha commentato le recenti proposte di eliminare le istituzioni internazionali come l'ONU e l'Unione Europea, definendole antistoriche. Ha ricordato che la comunità internazionale ha lavorato con l’ONU per promuovere la pace e che l’unità europea è nata con l’obiettivo di proteggere il continente dal rischio di conflitti. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un discorso pubblico, senza fare riferimenti specifici a singoli eventi o proposte.

La pace, "fu per rispondere a questo accorato appello che la comunità internazionale progettò, con l'Onu, di ambire a liberare il mondo dall'incubo della guerra e, con il disegno dell'unità europea, di liberarne il nostro continente. In questi ultimi anni stiamo assistendo, dolorosamente, ad antistoriche velleità di affievolire se non addirittura di rimuovere quei percorsi. Dimenticando o ignorando che reagire alla guerra fra i popoli significa dar fiducia a istituzioni comuni di pace, renderle più autorevoli ed efficienti: un impegno tanto più indispensabile ora". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando il 25 aprile a San Severino Marche.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mattarella, ci sono antistoriche velleità di rimuovere Onu e Ue Notizie correlate Mattarella, i cittadini ci chiedono la pace, costruirla con Ue e Nato"I Parlamenti sono il fondamentale baluardo della democrazia, cuore del costruttivo confronto tra le diverse istanze presenti nella società. Leggi anche: L'Ue ribadisce, 'non ci sono carenze di carburante per aerei, monitoriamo' Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Mattarella, ci sono antistoriche velleità di rimuovere Onu e Ue; Da pensionati e dipendenti quasi l'85% dei redditi dichiarati. Mattarella, ci sono antistoriche velleità di rimuovere Onu e UeLa pace, fu per rispondere a questo accorato appello che la comunità internazionale progettò, con l'Onu, di ambire a liberare il mondo dall'incubo della guerra e, con il disegno dell'unità europea, d ... ansa.it 25 aprile: Mattarella, antistoriche velleita' affievolire percorsi pace di Onu e UeIndispensabile rendere piu' autorevoli istituzioni comuni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - 'Pace per ogni persona. Pace come diritto ... ilsole24ore.com 25 APRILE | Mattarella a San Severino Marche: "Ora e sempre Resistenza! La pace è un diritto di ogni persona e di ogni popolo". #ANSA - facebook.com facebook #25aprile, #Mattarella all'Altare della Patria con #Meloni e Crosetto - #Liberazione x.com