Mattarella a San Severino per il 25 aprile 2026 la diretta | attesa per l' arrivo del Presidente

A San Severino si attende con ansia l’arrivo del Presidente della Repubblica, previsto per il 25 aprile 2026. La città si sta preparando per accogliere l’evento, con le strade e le piazze già sistemate. La visita si inserisce nel calendario ufficiale e sarà seguita da un corteo e un discorso pubblico. La presenza del Presidente rappresenta un momento di rilievo per la comunità locale.

San Severino (Macerata), 25 aprile 2026 – È tutto pronto a San Severino per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un momento di straordinario valore istituzionale e simbolico, legata alle celebrazioni della Liberazione e alla memoria di un territorio che ha dato tanto alla Resistenza, tanto da essere stato insignito proprio dal Capo dello Stato, Medaglia d’Oro al Merito Civile. Nella giornata di ieri si sono svolte le prove generali degli onori militari, con Carabinieri, Guardia di Finanza e Esercito. Abitazioni e attività commerciali hanno esposto coccarde e bandiere tricolori e nel pomeriggio le forze dell’ordine hanno bonificato tutte le aree interessate dalla manifestazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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