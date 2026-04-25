Mattarella a San Severino il discorso che commuove le Marche | La Repubblica vi è riconoscente VIDEO FOTO

Il presidente della Repubblica è arrivato a San Severino, dove è stato accolto con entusiasmo da una folla numerosa e festante. La visita si è svolta in una giornata di festa per la città, che si è preparata ad accogliere l’ospite con entusiasmo. Durante il suo discorso, Mattarella ha rivolto parole di riconoscenza alla comunità locale, suscitando emozioni tra i presenti. La visita ha attirato l’attenzione di molti cittadini e ha coinvolto anche le autorità locali.

SAN SEVERINO Sergio Mattarella è arrivato a San Severino, accolto da una città festosa e in grande spolvero per la visoita dell'amato Capo dello Stato. Il presidente della Repubblica è atterrato alle 10.24 all’aeroporto di Aeroporto di Ancona-Falconara per poi mettersi in viaggio per la celebrazione del 25 Aprile. Il capo dello Stato è stato salutato da una lunga standing ovation del pubblico presente nel teatro Feronia, che si è alzato in piedi tributando un applauso prolungato mentre Mattarella faceva il suo ingresso in sala. All'interno del teatro presenti assieme al ministro Crosetto le autorità civili, militari e religiose, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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